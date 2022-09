Um 16:41 Uhr flatterte am Mittwoch eine E-Mail bei Patrick Jonke, TK-Klubobmann und Leiter des Bürgermeisterbüros, ein. Der Betreff: "Unterstellungen gegen FPÖ". Der Absender: FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz. In dieser Mail schießt Skorianz gegen Jonke auf mehreren Ebenen. Jonke hätte in der Vergangenheit wiederholt Skorianz kontaktiert, um ihm "mögliche Skandale der SPÖ zu stecken." Wie zum Beispiel eine Anzeige gegen Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) rund um die Veranlagung des 50 Millionen Euro schweren Hallenbadkredits oder Widmungsprobleme beim Hallenbad-Grundstück.