Eine alleinerziehende Mutter aus Klagenfurt fiel aus allen Wolken: Als sie am 11. August ihr Bankkonto checkte, war dieses leergeräumt. "Es fehlten 4750 Euro", sagt die Frau. Sofort informierte sie ihre Bank von der unautorisierten Zahlung. Die Klagenfurterin erstattete außerdem Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei in Völkermarkt. "Die Polizei hat den Laptop untersucht und bestätigt, dass keine Schadsoftware darauf ist, er also sicher ist." Zudem konnte der Beamte im Browserverlauf nachvollziehen, dass sie für den Login in das Internet-Banking über die offizielle Webpage der Bank eingestiegen war, sagt sie. Das Geld wurde auf ein ausländisches Konto überwiesen.