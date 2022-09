Ursprünglich war Christian Herrman in der Gastronomie tätig. 2015 hing er seinen Job an den Nagel, um Biobauer zu werden. Aus Überzeugung, wie er sagt: "Es war und ist meine Berufung. Ich will der Bevölkerung den Zugang zu gesunden Lebensmitteln ermöglichen." Vor zwei Jahren gründete er das Unternehmen "Erdengold", das anfangs als Lieferservice funktionierte, mittlerweile aber viel mehr ist: nämlich ein Marktplatz für heimische Bio-Landwirte. Deren Produkte verkauft Herrmann seit 2021 in einem Selbstbedienungsladen in der Kohldorfer Straße. Unter der Woche findet man ihn auf Wochenmärkten in Klagenfurt und Villach.

Neuer Bio-Lebensmittelmarkt

Am Freitag, 9. September, steht dem Bio-Bauern und seinem Team ein weiterer großer Schritt bevor. In Viktring eröffnet der Bio-Lebensmittelmarkt "Erdengold". "Auf 80 Quadratmetern werden wir rund 500 Artikel für den täglichen anbieten", sagt er. Neben Obst und Gemüse umfasst das Angebot Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Pilze, Teigprodukte und vieles mehr. Auch eine große Feinkosttheke steht schon bereit.

"Die Natur und das Tierwohl stehen bei uns im Vordergrund", sagt Herrman. Zu den Bio-Produzenten zählen unter anderem der Adamhof aus Maria Saal, der Mallhof aus dem Umkreis Spittal und der Wurzerhof aus St. Veit.

Erdengold-Geschäftsführer Christian Herrman und Feinkost-Mitarbeiter Mattia Pizzo. © Braunecker

Grillfleisch und Fleischalternativen

Unter den Bio-Produkten findet man auch Grillwürste oder kreative Fleischalternativen - zum Beispiel Bolognese aus Pilzen. Bei der Herkunft achtet Herrmann auf Regionalität. Auch mit dem Alpe-Adria-Raum will er verstärkt kooperieren.

Öffnungszeiten: montags bis samstags

Unter der Woche hat der Bio-Lebensmittelmarkt Erdengold von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr. Kundenparkplätze sind neben dem Geschäft vorhanden.

Zukunftspläne

Herrman hegt bereits weitere Pläne. So schwebt ihm beispielsweise die Veredelung von Biowaren zu vorgefertigten Produkten, etwa Suppen oder Eintöpfe, vor. Diese soll man zukünftig im Viktringer Lebensmittelmarkt abholen können.

"Jetzt konzentrieren wir uns aber erst einmal auf die Eröffnung am Freitag", sagt Mitarbeiterin Daniela Regatschnig. "Gemäß unserer Philosophie wollen wir achtsam wirtschaften und langsam wachsen."