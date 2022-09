451 Schülerinnen und Schüler in Kärnten befanden sich im Vorjahr im Heimunterricht - allein im Bezirk Klagenfurt waren es 123 Kinder und Jugendliche, die den Unterrichtsstoff in den eigenen vier Wänden selbstständig erarbeiteten. Schuld daran seien die Coronamaßnahmen an den heimischen Schulen gewesen, wie Landeshauptmann Peter Kaiser, seines Zeichens Schulreferent des Landes Kärnten, dieser Tage in einer Pressekonferenz betonte.