Mit dem Lendmarkt soll die Belebung des Lendhafens weitergehen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gastieren rund 30 Gastronomiebetriebe und ausgewählte Handwerksbetriebe im Lendhafen. Das gemischte Kultur- und Kinderprogramm reicht von kulinarischen Genüssen wie Bio- und Bauernprodukte, Köstlichkeiten aus der Alpen-Adria-Region bis hin zu Handwerks- und Design-Ausstellerinnen und Ausstellern. Auch an die jüngsten Marktbesucher wurde gedacht: Am Samstag findet von 10 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm mit Lesung und Kinderschminken statt.