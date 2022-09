Am 11. November um 11.11 Uhr beginnt bekanntlich der Fasching. Auch die Autofahrt auf der Südautobahn A 2 zwischen dem Bettlerkreuz und der Autobahnabfahrt Völkermarkt-West wird dann für viele Pendler wieder "lustiger" werden. Den an just diesem Tag endet die örtliche Baustelle und es heißt wieder: freie Fahrt. Das gab Alexandra Vucsina-Valla vom Autobahnbetreiber Asfinag auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bekannt.

Etwas länger, aus jetziger Sicht bis Ende November 2022, wird auf der A 2 im Bereich Villach–Warmbad gearbeitet. Dann werden auch hier alle frisch sanierten Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben.