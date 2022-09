Bis zu 15 Jahre Haft für 1120 Euro Beute: Ein 54-jähriger Deutsche überfiel am 27. Juni eine Tankstelle in Klagenfurt. Weil er laut Staatsanwaltschaft mit einem Taschenmesser mit ausgeklappter Messerklinge (sieben Zentimeter lang) eine Angestellte bedrohte, muss sich der Mann wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten - und dieses Delikt ist mit einer Strafe von einem bis zu 15 Jahren bedroht. Heute, Mittwoch, muss sich der Mann am Landesgericht Klagenfurt vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi verantworten. Der Deutsche flüchtete laut Anklage mit Bargeld in Höhe von 1120 Euro, welches er zuvor aus der Kassenlade genommen hatte.