Immer mehr Frauen fassen Mut und zeigen ihre gewalttätigen Partner an. Doch dann der Schock: Das Verfahren gegen den Mann wird eingestellt, diversionell erledigt oder es gibt sogar einen Freispruch. Die Verurteilungsrate in Fällen, in denen das Opfer eine Frau war, ist in Österreich erschreckend niedrig. Sie liegt gerade einmal bei 15,8 Prozent. In Kärnten ist die Quote mit 23 Prozent zwar höher, aber immer noch unbefriedigend.