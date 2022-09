Für zehn Tage Spaß und Action sorgt der Gaudepark, der sich in der Vergangenheit zum beliebten Jugendtreffpunkt etabliert hat. Mehr als 50 Fahrgeschäfte und Gastro-Einrichtungen sorgen für spannende Unterhaltung für Groß und Klein und bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.

Unterschiedliche Bühnenperformances und Live Acts in den Abendstunden sind besonders bei der Jugend beliebt und die "School on party" mit der Chaos Band & DJ Daddycold ist seit dem letzten Jahr ein Fixtermin. Den Auftakt für den Gaudepark startet die traditionelle Lichterprobe, die am Freitag, den 9. September 2022 ab 18 Uhr stattfindet.

Alles steht Kopf

Die traditionellen Fahrgeschäfte, Buden und Gastrobetriebe sorgen auch heuer wieder für das unvergleichliche Flair am Vergnügungspark zur Herbstmesse. Neben den zahlreichen Dauerbrennern, wie Sky-Rocker, Disco Loco, Taifun oder das beliebte Autodrom, gibt es heuer gleich zwei neue Fahrgeschäfte, nämlich den Sombrero und den Tagada, beides Geschäfte, die den Adrenalinpegel der Besucher so richtig nach oben sausen lässt.

Am Mittwoch, 14. September, zum Auftakt der Herbstmesse gibt es wieder den beliebten Familientag. An diesem Tag zahlt man für alle Fahrgeschäfte nur den halben Preis. Für eine bunte Mischung und gute Unterhaltung sorgt dabei ein vielseitiges Kinderprogramm. Ob Zaubershow, Kinderschminken oder Spaß mit den Stelzengehern, da ist für Groß und Klein garantiert etwas dabei. Das genaue Programm gibt es unter www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/gaudepark/.