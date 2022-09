Am Montag erstattete eine 22-jährige Klagenfurterin Anzeige gegen ihren Lebensgefährten (37), da sie von ihm verletzt wurde. Das erste Mal soll der Mann bereits am 3. August gewalttätig geworden sein. Laut den Angaben der Frau kam der 37-Jährige gegen 23 Uhr stark alkoholisiert nachhause und stieß sie ohne ersichtlichen Grund zu Boden. Sie erlitt Hämatome am Oberkörper. Danach soll der Mann eine Tür ausgehängt und in Richtung der Frau geworfen haben, traf sie aber nicht.

Am Sonntag kam es in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt zu einem Beziehungsstreit. Während des Streites stand die 22-Jährige im Türrahmen des Schlafzimmers als der Mann die Tür so heftig zuschlug, dass das Glas der Tür zerbrach. Dadurch erlitt die Frau Schnittverletzungen am Unterarm. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und er wird wegen Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.