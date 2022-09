In die Hafenstadt zieht eine neue Veranstaltungsreihe ein: das Unterhaltungsformat "PowerPoint Karaoke". Dabei werden völlig ahnungslose Referenten und Referentinnen Vorträge halten, die sie noch nie vorher gesehen haben. Das Themenspektrum kennt keine Grenzen, sei es "Die große Kunst des Strickens" oder "Wie ich mal einen Außeririschen traf". Die Auftretenden kennen das Thema des Vortrags nicht, bis der Beamer die erste Folie auf die Leinwand projiziert. Das Publikum bewertet die Auftritte per Punktekarten. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und einen Vortrag halten will, kann sich vorab per Mail (info@slamifyoucan.at) oder ganz spontan am Abend anmelden. Organisiert wird der Abend von den Kulturvereinen "Slam if you can" und "FOMP".

Die "PowerPoint Karaoke" geht am Donnerstag, 8. September, um 19.30 Uhr in der Hafenstadt Urban Area über die Bühne. Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkassa 12 Euro. Für Vortragende ist der Eintritt kostenlos.