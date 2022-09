Die Baubüro Kulis KG mit Sitz in der Villacher Straße in Klagenfurt ist pleite. Über Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Architekturbüro eröffnet. Das teilte der AKV Europa in einer Aussendung mit.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Peter Urabl aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 3. Oktober unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.