Das Stadtpolizeikommando (SPK) Klagenfurt wird seit Montag von zwei neuen Chefs geführt - zumindest vorübergehend. Das hat die Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten in einer Aussendung bekannt gegeben. Einer von ihnen ist Oberstleutnant Arthur Lamprecht, der in der Einsatzabteilung und in der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung der LPD bereits Führungserfahrung gesammelt. Ihm zur Seite steht Major Philipp Glanzer, der stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Klagenfurt-Land.