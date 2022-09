Am nächsten Montag ist in Kärnten wieder Schulbeginn. Für viele kleine Klagenfurterinnen und Klagenfurter ist es der erste Schultag. Damit sie sich mit ihren Eltern auf den Schulweg vorbereiten können, hat die Klagenfurt Mobil GmbH folgende Aktion ins Leben gerufen: Donnerstag und Freitag ist das Klagenfurter Busliniennetz gratis zu nutzen – und zwar für alle Fahrgäste. "Primärer Grund ist der bevorstehende Schulbeginn", sagt KMG-Bereichsleiter Gernot Weiss. Außerdem startete am 5. September der zweite 10-Minuten-Takt der Buslinie C vom Hauptbahnhof zur Universität. Die Aktionstage bieten die Gelegenheit, den neuen Takt kostenlos auszuprobieren. Darüber hinaus soll die Aktion Pkw-Fahrern den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr schmackhaft machen.