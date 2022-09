Das "After Work" geht am kommenden Freitag am Klagenfurter Benediktinermarkt in seine finale Runde – und so viel steht bereits jetzt fest: Auch im nächsten Jahr wird es das Event geben. "Das 'After Work' hat sich zum Selbstläufer entwickelt", erklärt Bürgermeister Christian Scheider (TK). Mehr als 1500 Besucher pro Veranstaltungstag geben Scheider, der auch die Funktion des Marktreferenten bekleidet, recht.