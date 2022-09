Eigentlich hätte die Buslinie C schon vor zwei Jahren erstmals fahren sollen. Doch der Start der zweiten Linie im 10-Minuten-Takt wurde immer verschoben. Am heutigen Montag ist es endlich so weit: Die Linie C verkehrt an Werktagen zwischen 6 und 20 Uhr vom Hauptbahnhof über den Heiligengeistplatz und die Universität sowie den Lakeside Park bis zur Haltestelle „Europapark“.

Danach teilt sich die Linie und fährt alternierend zum Strandbad bzw. zum Bahnhof Klagenfurt West. Am Wochenende und an Feiertagen verkehrt die Linie C im 20-Minuten-Takt.

Im Zuge der Linienumstellung und Einführung der Linie C kommt es zu weiteren Änderungen im Linienverkehr. Daraus ergeben sich auch einige Änderungen bei den Standplätzen und Abfahrtszeiten am Heiligengeistplatz.