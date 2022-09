Am Freitagnachmittag stieg ein Oberösterreicher (48) auf die Terrasse eines Pörtschacher Hotels und "köpfelte" aus Übermut in den Wörthersee. Weil der See an dieser Stelle nur einen Meter tief war, schlug der Gast vermutlich mit dem Kopf auf und trieb regungslos im Wasser. Ein unbekannter Badegast bemerkte den Vorfall und rief sofort um Hilfe. Ein 47-Jähriger – ebenfalls aus Oberösterreich – zog den Bewusstlosen aus dem Wasser. Ein zufällig anwesender Arzt leistete Erste Hilfe.

Der verletzte Mann wurde vom Notarzthubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.