Die Belebung des Lendhafens geht weiter. Mit dem Lendmarkt sollen an einer der beliebten Lebensadern Klagenfurts neue Akzente gesetzt werden. Eine handverlesene Auswahl an verschiedenen Produzentinnen und Produzenten sowie Handwerkern gastiert am Samstag (10. September) von 17 bis 23 Uhr und am Sonntag (11. 9.) von 9 bis 17 Uhr im Lendhafen.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir in dieser Periode den Lendhafen zu einem Schwerpunkt erheben. Das beinhaltet neben einer sanften Bespielung, die mit dem Gebiet konform gehen soll, auch den Zugang für die Öffentlichkeit. Als Stadt unterstützen wir dahingehend nicht nur unsere Partner, sondern setzen mit der Inszenierung des neuen Lendmarktes auch selbst Akzente. Dieser ist ein weiterer Mosaikstein, der zur Optimierung des Lendhafens beitragen soll", sagt Bürgermeister Christian Scheider. Umrahmt wird der außergewöhnliche Markt mit Livemusik unter freiem Himmel sowie einem breit gefächerten Kinderprogramm.

Die Besucher können mit Familie und Freunden das Wochenende vor dem Schulbeginn in gemütlicher Atmosphäre genießen. "Mit dem ersten Lendmarkt setzt die Landeshauptstadt einen weiteren Schritt zur Belebung des Lendhafens. Die sanfte Bespielung dieses städtischen

Kleinods ist uns ein besonderes Anliegen. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort wollen wir diesen Stadtteil entwickeln und daher freut es uns sehr, dass diese Initiative umgesetzt wird. Die fantastischen Produkte aus unserer Region werden sicher viele Menschen anlocken und das Ambiente im Lendhafen zum Verweilen einladen", freut sich Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht.

Markt für alle

"Der Lendmarkt ist ein Markt für alle. Das vielseitige Angebot von kulinarischen Genüssen reicht von Bio- und Bauernprodukten, Spezialbieren, Weinraritäten und Gin-Kreationen, von Köstlichkeiten aus der Alpen-Adria-Region und Lokalen der Stadt bis zu einem kleinen, feinen Fischmarkt. In Kombination mit Handwerks- und Design-Ausstellerinnen und Ausstellern und einem bunt gemischtem Kultur- und Kinderprogramm wird der Markt zum Ort der Begegnung. Eine gelungene Zusammenarbeit mit Stadt und Marktverwaltung", so Inga Horny, Geschäftsführerin Klagenfurt Marketing.

Detailliertes Programm und alle Infos unter: www.visitklagenfurt.at/lendmarkt