Die Belebung des Lendhafens geht weiter. Mit dem LendMarkt sollen an einer der beliebten Lebensadern Klagenfurts neue Akzente gesetzt werden. Eine handverlesene Auswahl an verschiedenen Produzentinnen und Produzentensowie Handwerkern gastieren am Samstag (10. September) von 17 bis 23 Uhr und am Sonntag (11.9.) von 9 bis 17 Uhr im Lendhafen.