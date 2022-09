Mit schwungvollen Melodien der Polizeimusik Kärnten begann am Freitag auf dem Gelände der Polizeikaserne in Krumpendorf der Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Landespolizeidirektion Kärnten. Im Jahr 2012 wurden in Österreich im Zuge der Behördenreform acht Sicherheitsdirektionen, 14 Bundespolizeidirektionen zu neun Landespolizeidirektionen zusammengeführt.