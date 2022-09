Die Wasserknappheit in der Gemeinde Schiefling sorgt für emotionale Debatten und nimmt die öffentliche Hand in die Pflicht. Weil ein privater Wasserversorger in Auen die Zulieferung für 27 Haushalte, darunter auch ein Tierhof und ein Campingplatz, nur mehr schwer sicherstellen kann und ihnen auch immer wieder den Hahn abdreht, keimt eine Debatte um die Privatisierung des lebensnotwendigen Guts auf.