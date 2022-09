Bruno Kreisky, Dieter Quester oder die Prinzessin Margriet von Holland. Alles, was Rang und Namen hat, verbrachte schon den Sommerurlaub in der traditionsreichen Villa Rainer in Pörtschach. 1910 bis 1914 von Architekt Franz Baumgartner geplant, wurde die Villa in der ersten Wörtherseereihe 1928 von der Familie Rainer gekauft. Aus einer Unterkunft für britische Besatzungstruppen wurde in der Nachkriegszeit eine Hotelpension. Seit 2015 betreibt die Immobiliengruppe Riedergarten das 4-Sterne-Superior-Hotel, drei Jahre später kaufte das Unternehmen das Areal. Nun hegt Riedergarten-Chef Herbert Waldner gemeinsam mit dem oberösterreichischen Unternehmer Chris Müller neue Pläne für das Hotel.