"Da hab ich entweder in Geografie echt nicht aufgepasst oder Snapchat hat kurzerhand die Kärntner Orte etwas vertauscht." Christian Wallner, bei Pro Mente Kärnten zuständig für Marketing und Kommunikation, staunte nicht schlecht, als er seinen Standort in Klagenfurt via Snapchat verschicken wollte und die App seinen Avatar (eine stellvertretend für ihn angefertigte Comicfigur, Anm.) zwischen Wörthersee, Europapark, Steinerner Brücke und St. Georgen am Längsee platzierte. "Seit wann bitte befindet sich Sankt Georgen am Längsee neben dem Klagenfurter Europapark?", fragte sich Wallner und teilte den kuriosen Netzfund mit seinen Freunden in den sozialen Netzwerken.