Es war der dritte Einbruch innerhalb von nur vier Monaten in das Lokal in der Kärntner Landeshauptstadt. Zuletzt schlugen die bisher unbekannten Täter in der Nacht auf Donnerstag zu. Der Täter schlug dazu ein ebenerdig gelegenes Fenster des Gastronomiebetriebes in der Innenstadt ein. Aus dem Lokal stahl der Täter eine Kellnerbrieftasche mit Wechselgeld in der Höhe von mehreren hundert Euro. Durch das Einschlagen der Scheibe entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den operativen Kriminaldienst beim Stadtpolizeikommando Klagenfurt geführt.