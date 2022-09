Die Musikkarriere der jungen Klagenfurterin Vanessa Dollinger kommt jetzt so richtig in Fahrt: Am Sonntag hat die 20-Jährige ihren großen Auftritt im deutschen Fernsehen – und zwar in der Sendung "Immer wieder sonntags" im SWR. Moderiert wird die Show von Stefan Mross. In den ersten elf Livesendungen hieß der bekannte Moderator und Publikumsliebling zahlreiche Gäste aus Schlager und Volksmusik willkommen und hielt neben viel guter Laune auch einige Überraschungen bereit. Unter anderem sangen sich bereits Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, voXXclub, Mountain Crew, DJ Ötzi, Francine Jordi und Eloy de Jong in die Herzen der Musikfans.