Der Eisstocksport in Klagenfurt ist sprichwörtlich auf Eis gelegt. Denn seit mittlerweile seit mehr als zwei Jahren ist die Anlage des Magistrats Klagenfurts in der Villacher Straße unbespielbar - Schimmel setzt der 34 Jahre alten Sportstätte in unmittelbarer Nähe des Wörthersees zu. "Die Situation ist gesundheitsgefährdend", beruft sich der Sektionsleiter der Sportgemeinschaft (SG) des Magistrats, Robert Wetl, auf ein Gutachten der Kärntner Landesregierung. Damit gibt es seit zwei Jahren kein Eis (auf den insgesamt vier Bahnen), kein Training, keinen Spielbetrieb und für den Verein keine Einnahmen. "Wir müssen selbst auf andere Anlagen ausweichen!" Allerdings: Auch diese (auch jene, die privat betrieben werden) sind mittlerweile rar geworden.