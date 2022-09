Beim "Tag der offenen Tür" der FF Hauptwache Klagenfurt (am Feuerwehrareal in der Hans-Sachs-Straße 2) am Samstag, 3. September von neun bis 15 Uhr erwartet die Besucher eine Ausstellung sämtlicher Einsatzorganisationen wie z.B. Feuerwehr, Polizei, Rettung, Bundesheer, uvm. "Natürlich kann man sich bei allen Organisationen, sowie auch bei unserer Jugendfeuerwehr informieren, wie man hier aktiv beitreten kann", erklärt Kommandant Franz Socher. Für Livemusik sowie Speis und Trank ist gesorgt. Das Highlight: das Riesenwuzzlerturnier, das heuer zum bereits fünften Mal stattfindet.

"Jedes Jahr treten hier ca. 16 Mannschaften - von der Privatperson bis zum Krampusverein -gegeneinander an, um einen unserer hochwertigen Preise zu gewinnen. Bei uns bekommt jeder einen Preis, niemand geht leer aus", so Socher. Eine Mannschaft benötigt sechs Spieler. Eine Anmeldung via E-Mail unter wuzzler@hauptwache-klagenfurt.at ist erforderlich. Spielbeginn ist um 10 Uhr, Siegerehrung um ca. 18 Uhr.

Anschließend gibt es noch eine Happy Hour mit Livemusik mit dem "Sattnitz Trio".