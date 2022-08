Auch "Hall of Fame" für Eishalle steht auf der Agenda

Am heutigen Mittwoch tagt der Klagenfurter Stadtsenat. Auf der Tagesordnung stehen das Klagenfurter Hallenbad, der Spezialfonds und die "Hall of Fame" in der neuen Eishalle. Bürgermeister will sich dafür einsetzen.