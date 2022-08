Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt folgte am 29. Juni einem Link im Internet und kam dadurch auf eine Plattform für Aktienhandel, wo er sich registrierte. In weiterer Folge wurde er telefonisch und per E-Mail kontaktiert und aufgefordert mehrere Beträge, insgesamt fünfmal, auf vier verschiedenen Auslandskonten zu überweisen. Zwischenzeitlich wurde er von hohen Gewinnen informiert. Als er sich erstmalig einen Gewinn auszahlen lassen wollte, war dies nicht möglich. Er wurde abermals aufgefordert, nochmals Geld zu überweisen, um einen Restbetrag zu retten. Dies tat der 50-Jährige nicht mehr und erstattete Anzeige. Durch die Betrugshandlung entstand ihm ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.