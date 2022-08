Noch geht es am Heiligengeistplatz, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt der Stadt, relativ entspannt zu. Spätestens ab Schulbeginn am 12. September werden sich aber Menschen, Busse und Räder wieder den Platz teilen. Dessen Erscheinungsbild wird sich zukünftig stark verändern. Denn bis 2025 wird der Heiligengeistplatz komplett umgestaltet. „Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“, kündigt Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz, an.