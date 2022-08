"Wir waren selbst ganz überrascht", sagt der Kärntner Zirkusdirektor Dimitri Würsch. "Aus heiterem Himmel" sei einer seiner Stars des Circus Dimitri, die weiße Maus Augustine Mausini, die in der Manege regelmäßig mit dem Heißluftballon abhebt, schwanger geworden – und das, obwohl die Zirkusmaus mit ihren über zwei Jahren schon eine ältere Dame sei. "Zuerst habe ich gedacht, dass sie schon in Pension gehen will, weil sie immer dicker und träger wurde." Doch als sie weiter an Gewicht zunahm, ging Dimitri mit ihr zum Tierarzt – und der bestätigte den Verdacht: Augustine erwartet Nachwuchs!

Es ist das erste Mal, dass eine seiner Mäuse schwanger wurde. Möglich sei dies, weil Augustine nicht weglaufe und deshalb tagsüber frei im Garten herumlaufen darf. Passiert sein müsse es, als der Circus beim Diözesanhaus neben der Christ-Königs-Kirche in Klagenfurt gastierte. "Der Vater könnte also ein Kirchenmäuserich sein", sagt Dimitri, der es beachtlich findet, dass sich ein Feldmäuserich in seine Albinomaus verlieben konnte.

Weil Augustine Mausini nicht wegläuft, darf sie sich tagsüber auf der Wiese vor dem Zirkuszelt frei bewegen. Dabei dürfte sie sich möglicherweise in einen Kirchenmäuserich verliebt haben © Circus Dimitri

Geburt jeden Moment erwartet

Augustine Mausini, die schon das Nest aus Heu und Hamsterwatte gebaut hat, tanzt derzeit natürlich nicht als Primaballerina über das Hochseil, sondern wurde sogleich in die Babypause geschickt. Da der errechnete Geburtstermin schon verstrichen ist, wird jeden Moment mit der Geburt gerechnet. Wie lange Augustine dann noch pausieren muss, werde sich zeigen.

Augustine Mausini hat schon das Nestchen für ihre Babys gebaut und wartet nun auf die Geburt © Circus Dimitri

Auf jeden Fall hat sie jetzt einmal Zeit, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Und Dimtri hofft, dass zumindest eines ihrer Kinder das Talent der Mama erbt, um dann, wenn sich Augustine wirklich zur Ruhe setzen möchte, in ihre Fußstapfen zu treten.