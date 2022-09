Abfüllen steht in 27 Haushalten in der Gemeinde Schiefling an der Tagesordnung. Die Familien in Auen sind an einen privaten Wasserversorger gebunden, der ihnen genau vorgibt, wann es Sinn macht, die Leitung aufzudrehen. Um Wasser zu sparen, verfügen die Haushalte nämlich seit geraumer Zeit nur bedingt über eine aktive Zufuhr. Nachts von 23 bis 7 Uhr wurden die Leitungen immer wieder abgedreht. Zuletzt soll auch tagsüber nur stundenweise Wasser geflossen sein.