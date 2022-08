Russlands Krieg in der Ukraine hat eine Energiekrise in Europa ausgelöst. Zudem ist das Thema Blackout – also ein länger dauernder, großflächiger Stromausfall – omnipräsent. Dass Teile der Bevölkerung vor diesem Hintergrund besorgt sind, ist verständlich. Ebenso wie die Suche nach unabhängigen, erneuerbaren Energieträgern. Deren zielgerichtete Nutzung ist abhängig von großen Speicherkapazitäten.