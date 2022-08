Der Gastrobereich eines Golfplatzes im Bezirk St. Veit an der Glan wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgeraubt. Die noch unbekannten Täter hebelten die Glaseingangstüre auf und stahlen im Kassenbereich mehrere Hundert Euro Wechselgeld. Eine Verbindungstüre in ein Büro wurde auch aufgebrochen.

In derselben Nacht fand ein zweiter Einbruch in eine Golfanlage in Klagenfurt-Land in der Marktgemeinde Moosburg statt. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe des Bürogebäudes ein und stahlen dabei Münzgeld in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Zusammenhang möglich

Die Täter flüchteten in beiden Fällen unerkannt. Die Spurensicherungen wurden vor Ort von Bezirksspurensicherern durchgeführt. Untersuchungen zur Klärung der Einbrüche laufen noch und nach den Tätern wird gefahndet.

"Die Untersuchungen laufen noch, ein Zusammenhang ist aber nicht auszuschließen", sagt Polizeisprecher Dominik Sodamin. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, werden die Ermittlungen zeigen. Anfang des Jahres kam es auch vermehrt zu Einbrüchen in Golfanlagen, vor allem in Moosburg, sagt Sodamin. Laut den Ermittlern, sei daher nicht unbedingt von denselben Tätern auszugehen.