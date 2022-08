Böses Erwachen gab es am Wochenende für einen jungen Kärntner: Der 23-jährige Krumpendorfer wurde in seiner Wohnung durch die Signale seines Brandmelders geweckt. Der Mann hielt Nachschau und entdeckte, dass der Motor des Geschirrspülers in Brand stand. Mit zwei Handfeuerlöschern konnte er den Brand löschen. Bei dem Brand wurde die untere Küchenzeile in der Küche beschädigt. Verletzt wurde niemand.