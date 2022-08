Ein Verkehrsunfall hat sich Sonntagnachmittag in St. Veit an der Glan ereignet. Eine 47-jährige Klagenfurterin fuhr um 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der Steinbichler Landesstraße (L 93) von Hintnausdorf kommend in Richtung St. Veit an der Glan. Auf der Rücksitzbank saß ihre fünfjährige Tochter, die laut Polizei vorschriftsmäßig im Kindersitz angegurtet war.

Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam die Lenkerin plötzlich im Ortsgebiet von St. Veit ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 67-jährigen St. Veiters. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Mann den Unfall nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Tochter der Lenkerin unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.