Das ist der neue Leiter der Bewährungshilfe "Neustart" in Kärnten

Der Villacher Steffen Felscher hat die Leitung des Bewährungshilfe-Vereins "Neustart" in Kärnten übernommen. Warum er Straftätern helfen will, Herausforderungen und was dem 43-Jährigen wichtig ist.