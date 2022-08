Samstagnacht gegen 23.40 Uhr versetzte ein 41-jähriger Klagenfurter in einem offensichtlich alkoholisierten Zustand in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt seiner 40-jährigen Lebensgefährtin nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Faustschlag in das Gesicht.

Die Frau wurde dadurch verletzt, nahm jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Gegen den Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.