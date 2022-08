Das altehrwürdige Hotel Schloss Seefels liegt wohl an einem der schönsten Uferplätze des Wörthersees in der Gemeinde Techelsberg. Unbestrittenes Wahrzeichen des Gebäude-Ensembles ist der markante Turm. Am gestrigen Freitag, 26. August, wurde diese Seefels-Besonderheit zur kunstvollen Landmark: vom ersten Stock bis über das Turmdach hinaus ragt nun die Himmelsleiter der österreichischen Künstlerin Billi Thanner.

Diese zählt sich selbst zu den Protagonistinnen einer neuen Generation des zeitgenössischen, zeitgemäßen Aktionismus, dem Neo-Aktionismus oder Inter-Aktionismus. Die Interaktion mit dem Publikum ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. "Mich reizt die Freiheit im Aktionismus, als Künstlerin zu entscheiden: Ich ziehe das durch. Du wirst dafür nicht eingesperrt, sondern es wird zur Kunst erklärt. In keinem Beruf findest du diese Form von Freiheit", erklärt Thanner auf der Homepage der Wiener Galerie Konzett ihre Motive.

Diese wurden auf der Schlossbar-Terasse im Seefels von Gastgeberin Helena Ramsbacher und zahlreichen geladenen Gästen gebührend gewürdigt. Darunter Bischof Josef Marketz, ORF-Moderator Carl Hannes Planton, Journalistin Martina Hohenlohe und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte Edgar Unterkirchner.

Auch Szene-Fotograf Hannes Krainz mischte sich unter die prominenten Kunstfreunde und hielt die besten Momente des Abends fest.