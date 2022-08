"Aber mein Vater heißt doch auch so. Und mein Opa hat auch so geheißen und mein Uropa auch", sagt er. Sie will etwas Modernes, "aber auch nicht zu modern. Es soll dann nicht drei in der Klasse geben. Und was ist überhaupt, wenn es ein Mädchen wird?" Es ist wahrscheinlich einer der Punkte mit dem größten Diskussionspotenzial zwischen werdenden Eltern – der Name für den Spross.