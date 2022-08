Was macht der Schädel eines steinzeitlichen Nashorns neben dem Lindwurm? Das fragen sich viele Klagenfurter, die in den letzten Tagen den Neuen Platz überquerten. Die Lösung: Es handelt sich um die Skulpturengruppe "Flying Horses" der in Klagenfurt geborenen Künstlerin Céline Struger. Auch der Bauzaun, die restlichen Knochen, der Schutt und der Kran sind Teil des Kunstwerks.