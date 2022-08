Zuckerbrot und Peitsche für den Klagenfurter Hauptbahnhof, der täglich von über 15.000 Fahrgästen frequentiert wird. Beim VCÖ-Bahnhoftest, der diese Woche veröffentlicht wurde, belegte er in der Kategorie "Landeshauptstadt-Bahnhöfe" den sechsten Platz. Die Fahrgäste lobten etwa die Barrierefreiheit und den Erhaltungszustand. Unerwähnt bleibt, dass seit der Schließung der an den Bahnhof angeschlossenen Polizeiinspektion im Jahr 2014, das Sicherheitsempfinden von so manchem Passanten scheinbar gesunken ist.