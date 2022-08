"Wir wollen Sie!“ Wenn ein Student diesen Satz von einem potentiellen Arbeitgeber hört, lautet die Antwort meist: „Wann soll ich anfangen?“ Bei Michael Kummer war das anders. Der damalige Marketing-Chef der Kleinen Zeitung war durchaus überrascht, als er hörte, dass sein erklärter Wunschkandidat vorher noch eine Prüfung an der University of California (UCLA) in Los Angeles absolvieren und dann einen Monat Windsurfen auf Hawaii werde. „Dann komme ich heim und wir schauen weiter.“ Sein Bald-Chef blieb geduldig und Kummerer kehrte aus den USA zurück.