Plötzlich bricht eine Naturkatastrophe über das Land Vulkanien herein, die Folgen sind verheerend, und damit nicht genug, befindet sich das Land mitten in einer Pandemie und steckt in einem Grenzkonflikt mit dem Nachbarland. Was nicht unbedingt nach einem Kinderspiel klingt, ist ein Szenario, dem sich diese Woche 27 Jugendliche in der Wissens.Wert.Welt in Klagenfurt stellen. Dort findet - erstmals offen für alle Jugendlichen von elf bis 15Jahren - das World Peace Game statt. "Entwickelt wurde das Spiel von John Hunter bereits in den 1970er-Jahren im Zuge seiner Arbeit als Lehrer einer öffentlichen Schule in Virginia in den USA", erklärt Katharina Kavallar von der Wissens.Wert.Welt.