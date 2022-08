Gut gestylt Gutes tun: Unter diesem Motto veranstaltet die PfarrCaritas der Caritas Kärnten mit dem Pfarrgemeindereferat des Bischöflichen Seelsorgeamtes am Samstag, 10. September 2022, von 9 bis 13 Uhr beziehungsweise solange der Vorrat reicht ihren ersten Trachtenflohmarkt im Diözesanhaus in Klagenfurt, Tarviser Straße 30.

Dazu werden noch Dirndlkleider, Lederhosen, Stutzen und Trachten-Accessoires gebraucht, die bitte gut erhalten und sauber bis kommenden Dienstag, 30. August 2022, in der Sachspendenannahmestelle der Caritas in Klagenfurt, in den Caritas-Läden carlas in Villach und Klein St. Paul und im Kleiderladen der PfarrCaritas der Pfarre Spittal abzugeben sind.

Spenden fürs Gegendtal

Sandra Wassermann und Susanne Rauchenwald, Pfarrgemeinderätinnen in den Klagenfurter Pfarren Annabichl und St. Josef-Siebenhügel, Maximilian Fritz, Pfarrgemeindereferent des Bischöflichen Seelsorgeamtes, und Marion Mörtl, Ansprechpartnerin für alle Kärntner Pfarren in der PfarrCaritas der Caritas Kärnten, hatten die Idee, den Trachtenflohmarkt zu veranstalten. Sie wollen mit dessen Reinerlös den Unwetteropfern im Gegendtal helfen, von denen viele nach dem verheerenden Unwetter und den massiven Überschwemmungen alles verloren haben.

Marion Mörtl, Sandra Wassermann und Maximilian Fritz bitten um Trachtenspenden für ihren Flohmarkt zugunsten der Unwetteropfer im Gegendtal © Johannes Leitner/Caritas

Gleichzeitig unterstützen sie auch jene Menschen, für die die Tracht unerschwinglich (geworden) ist. Mörtl: "Sommer und Herbst ist Trachtenzeit und Zeit der Kirchtage und Wiesenmärkte, bei denen gerne Trachtenmode getragen wird. Viele Menschen können sich diese jedoch angesichts der aktuellen Teuerungen nicht mehr leisten. Bei unserem Trachtenflohmarkt bieten wir schöne Trachtenmode zu einem guten Preis." Mörtl sagt schon jetzt allen Unterstützerinnen und Unterstützern herzlichen Dank.