Zu einer brenzligen Situation kam es am Mittwoch gegen 14.50 Uhr auf der Südautobahn (A 2) in Fahrtrichtung Wien. Eine Autolenkerin (52) aus Kufstein war im Baustellenbereich auf Höhe Pörtschach auf der rechten Fahrspur unterwegs, als ein unbekannter deutscher Pkw-Fahrer von der Auffahrt Pörtschach-Ost kommend den Vorrang missachtete. Er fuhr auf die A 2 auf, die Frau legte eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein in einem Klein-Lkw hinter ihr fahrender Mann (24) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen – und es kam, wie es kommen musste. Er fuhr auf das Auto der Tirolerin auf.

Die auf dem Beifahrersitz der Frau mitgefahrene Tochter wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden – allerdings blieben sie fahrtauglich.