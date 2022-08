Im letzten Jahr musste die Übergabe des Honigs ausfallen, da es kaum einen Ertrag gab. Heuer war es wieder möglich. Mittwochvormittag fand im Sozialmarkt in Waidmannsdorf die Übergabe des Honigs für den guten Zweck statt. Im Beisein von Vertretern des Bienenzuchtvereins, SOMA-Leiterin Theres Leber und ihrer Mitarbeiterin Roswitha Schreier bedankte sich Bürgermeister Christian Scheider für die großzügige Spende.

Der Honig wird nun in weiterer Folge zu einem symbolischen Wert an die

Kundinnen und Kunden des Sozialmarktes verkauft. Ausgegeben wird der Honig sowohl in der Filiale in der Innenstadt als auch in Waidmannsdorf.