"Wir sind im Jahr bei rund 100 Einsätzen mit Wildtieren konfrontiert", erklärt Wolfgang Germ, seines Zeichens Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. "Und oft begeben wir uns dabei in große Gefahr!" Aus diesem Grund will der richtige Umgang mit Spinnen, Schlangen oder etwa Krokodilen gelernt sein. Helga Happ vom gleichnamigen Reptilienzoo in der Kärntner Landeshauptstadt und damit Expertin auf diesem Gebiet zeigte dieser Tage den Einsatzkräften der BFW Klagenfurt und Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks, wie diese mit Reptilien (gefährlich und ungefährlich) umgehen sollen.