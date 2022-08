Ab September starten an insgesamt 89 Standorten in Kärnten die neuen Volkshochschulkurse. Das komplette Kursangebot mit über 1100 Veranstaltungen kann auf der Homepage "www.vhsktn.at" abgerufen werden. Bereits seit Anfang August ist eine Anmeldung über die Online-Plattform der VHS Kärnten möglich. Wer an Angeboten im Bezirk Klagenfurt interessiert ist, kann aus insgesamt 350 Kursen wählen. Im Herbst soll im besten Fall eine Kombination aus Präsenz- und Online-Lehre angeboten werden.