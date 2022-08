Am Dienstagnachmittag gab es in der Feldkirchner Straße einen lauten Krach. Laut den Schilderungen einer Zeugin entkoppelte sich ein Wohnmobil-Anhänger von einem Pkw, gelangte auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Auch ein Rettungsfahrzeug mit Personentransport soll dabei gestreift worden sein. Die Polizei Klagenfurt bestätigte den Unfall sowie die Beteiligung eines Rettungsfahrzeuges. Informationen, ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden, liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Autofahrer in der Feldkirchner Straße mussten mit Verkehrsverzögerungen rechnen.